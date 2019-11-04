Ближе к народу: диснеевские принцессы в реальной жизни

Художник Андхика Муксин из Джакарты в очередной раз порадовал нас своими весёлыми работами. Андхика представил, как выглядели бы сцены из диснеевских мультиков в реальной жизни. Главными героями его иллюстраций стали принцессы, которые обычно до неприличия идеализированы. Теперь девушки окунулись в реальную жизнь и стали ближе к народу!