Вот они - настоящие камикадзе: как проходит обычный день строителя

Пожалуй, строителям неизвестно слово "страх". Они отважно карабкаются на отвесные стены, доверяют свою жизнь напарникам. Да и вообще они – бравые парни. Чтобы убедиться в этом, достаточно взглянуть на наш сегодняшний юмористический обзор. Всем приятного просмотра!