Сентиментальность и веселье в одной коллекции: вот такая она - свадьба мечты

Свадебные фотографии - это, как правило, официоз и застолье. Но бывают особые снимки. Иногда проникнутые легким флером романтики, иногда футуристические, а иногда весьма забавные.