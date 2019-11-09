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Суббота, 09.11.2019
В таких несуразных ситуациях сложно сохранять спокойствие
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В таких несуразных ситуациях сложно сохранять спокойствие

Как говорил Карлсон: "Спокойствие, только спокойствие". Именно так ведут себя герои нашего сегодняшнего материала. Какими бы щекотливыми не были ситуации, эти личности сохранят совершенно невозмутимый вид по этому поводу.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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