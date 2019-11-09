Какие милашки: животные, которые просто лижут стекло

Животные лижут разные вещи и по совершенно разным причинам, но самое смешное - это когда они используют свои языки, чтобы исследовать различные прозрачные препятствия, попадающиеся на их пути, в человеческом мире именуемые стеклом.