"Плохо нарисованные животные": юморной аккаунт в Twitter

В Twitter есть аккаунт Poorly Drawn Animals ("Плохо нарисованные животные"), и он, наверное, один из самых забавных в этой социальной сети и достойный оказаться в подписках у каждого! Улыбки гарантированы!