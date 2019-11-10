Прикольные доказательства того, что все проблемы решаемы

Свежая порция фотографий, которые демонстрируют прекрасную смекалку и умение выйти из любой, даже самой сложной, бытовой или повседневной ситуации! От мегауказки с пальцем и подвесного держателя для смартфона до альтернативного кондиционера в автомобиле - взгляните, как люди справляются с бытовыми проблемами!