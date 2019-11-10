Курьезные снимки, которые доказывают, что случайные совпадения - не случайны

"Мир полон случайностей", - считают одни, в то время как другие уверены, что ничто в этом мире не происходит случайно. Впрочем, глядя на фотографии, собранные в этом обзоре, с последним мнением сложно не согласиться. Похоже, все под луной имеет некие закономерности.