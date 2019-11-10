Креативность зашкаливает: кто сказал, что штрихкоды должны выглядеть скучно

Дизайнеры этих упаковок приложили свой талант и к этому неприметному объекту - получилось замечательно! Теперь и у тех, кто делает штрихтату появился образец для подражания.