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Креативность зашкаливает: кто сказал, что штрихкоды должны выглядеть скучно
Дизайнеры этих упаковок приложили свой талант и к этому неприметному объекту - получилось замечательно! Теперь и у тех, кто делает штрихтату появился образец для подражания.
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