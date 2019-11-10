Как перестать вести себя как ребенок, когда детство еще "играет"

В то замечательно время самой большой проблемой была разбирая коленка, а мамины объятия спасали от всех проблем. Возможно, поэтому многим взрослым так хочется снова, хотя бы ненадолго, почувствовать себя детьми. Получается порой весьма забавно.