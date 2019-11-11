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Старые снимки, которые повторили много лет спустя
Многие любят разглядывать старые семейные фотографии… но есть куда более интересное занятие. Что если попытаться их воссоздать через много лез спустя? Может получиться весело и смешно, как у героев нашей сегодняшней подборки…
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