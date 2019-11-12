Забавное фотоискусство, которое высмеивает культуру селфи

Художник из Италии, которого зовут Кристиан Джиротто (Cristian Girotto), очень знаменит в кругах фотоискусства и по праву считается одним из лидеров в своем деле. Его работы были опубликованы во многих известных журналах моды и искусства. Сегодня мы представляем вашему вниманию новую серию его работ под названием "Социальные животные (Social animals)", которая высмеивает культуру селфи.