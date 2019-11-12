Когда фотошоп творит чудеса, особенно мастером с хорошем чувством юмора

Не каждый человек умеет "колдовать" над фотографией, да еще и так, чтобы на выходе получился классный и прикольный снимок. Но участники фотошоп-баттлов, как правило, не обделены чувством юмора, поэтому такие темы обычно собирают много зрителей.