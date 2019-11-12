Аж мурашки по коже: странные и курьезные картинки Очередная порция фотографий, на которых запечатлены моменты и события, столкнуться с которыми не захочется никому! Но есть люди, которым не повезло с этим все-таки столкнуться! Более того, им хватило смелости еще и запечатлеть это на фотокамеру!