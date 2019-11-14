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Четверг, 14.11.2019
Ну прям копия: животные, которые очень похожи на знаменитостей
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Ну прям копия: животные, которые очень похожи на знаменитостей

Есть такое мнение, что у каждого человека есть, как минимум, 7 двойников, разбросанных по всему миру. А что насчет животных? Сколько у них двойников? И что, если объединить эти 2 вопроса в один, т.е. есть ли двойники животных среди людей или двойники людей среди животных? Наглядные примеры должны вам помочь в поиске ответов на эти нестандартные вопросы.
wuzzup.ru
Фото: wuzzup.ru
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