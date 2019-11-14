Ну прям копия: животные, которые очень похожи на знаменитостей

Есть такое мнение, что у каждого человека есть, как минимум, 7 двойников, разбросанных по всему миру. А что насчет животных? Сколько у них двойников? И что, если объединить эти 2 вопроса в один, т.е. есть ли двойники животных среди людей или двойники людей среди животных? Наглядные примеры должны вам помочь в поиске ответов на эти нестандартные вопросы.