Иногда испорченный задний план - это не так и плохо, а очень даже забавно

Вот бывает же иногда такое: хочешь сделать красивую фотографию, и всё вроде бы получилось, но… Но по закону подлости на заднем плане произошло что-то, что перечёркивает все усилия. Самое забавное, когда такие штуки выясняются не сразу, а только при последующем рассмотрении снимка. Но иногда испорченный задний план — даже не минус фотографии, а то, что придаёт ей ещё больше забавности.