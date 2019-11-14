Дети, которые понятия не имеют о том, какие они смешные

В каждой семье появившееся на свет счастье полностью меняет установившиеся каноны, режим и привычный ритм жизни. Он не только ангел, душка и лапочка, но и диктатор, и мучитель, и несговорчивый командир! Только все эти житейские моменты остаются за кадром до той самой минуты, когда… Он родился!