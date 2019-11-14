Мир сошел с ума: таких масок для собак вы еще не видели

Нам кажется, что с такой маской собаку уже можно ни во что не наряжать: это уже вполне себе полноценный образ - образ, при виде которого постараешься побыстрее унести ноги… или рассмеешься.