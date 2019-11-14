Хотел мальчика, а получилась девочка: отцы, которые прекрасно справляются со своими обязаностями

Некоторые полагают, что только женщина в силах окружить ребенка должной заботой и любовью, что мужчины слишком грубы и безответственны для работы с детьми. Это утверждение не соответствует действительности, так как представители "сильной" половины уживаются и ладят с маленькими проказниками ничуть не хуже "прекрасной" половины человечества.