Видимо, жизнь сильно покидала: голливудские звезды уже не те

Переезд — очень важный момент в жизни каждого человека, ведь часто после переезда в другой город или страну люди кардинально меняются, как правило, в лучшую сторону. Давайте представим, что произойдет, если успешные, богатые и красивые голливудские актеры вдруг захотят пожить в СНГ.