О, вот это стильненько: тоже задаетесь вопросом, как эти люди могут такое носить?

В народе шутят, что на вкус и цвет все …фломастеры разные. Словом, мы должны понимать и принимать тот факт, что у окружающих людей может быть свое понятие о стиле, моде и красоте. И если вам оно не нравится, то возможно у вас просто слишком много комплексов?