#АПотомМеняУволили: смешные реальные причины увольнений

Вас когда-нибудь увольняли с работы? Да, согласимся, ситуация не из приятных. А бывало, что это случалось по максимально нелепым поводам, таким, что история скорее была похожа на анекдот? На этой неделе в Твиттере стал популярнымм хэштег #AndThenIWasFired (#АПотомМеняУволили), под которым люди делятся историями и причинами своих увольнений, и это смешно и больно одновременно.