Вот, я починил: бытовые "улучшения", сделанные своими руками

У всех нас есть хотя бы один знакомый, который просто обожает что-то чинить или делать своими руками. Но иногда и правда лучше вызвать специалиста. Блог "There, I fixed it" ("Вот, я починил") собирает самые невероятные бытовые "улучшения", сделанные собственными руками. И тут, надо сказать, и смех и грех: некоторые поделки просто опасны для жизни. Посудите сами.