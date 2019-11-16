Дизайнер спрашивает дизайнера: "А кто ты по профессии?"

Народные художники горазды на многое. Их "произведения" способны не только удивить, но и довести до слез от смеха. Глядя на шедевры настоящих профессионалов закрадывается мысль о том, что иногда лучше обойтись вообще без украшений.