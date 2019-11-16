Когда вывески и объявления - выносимая боль для всех учителей и лингвистов

Русский язык считается одним из самых сложных. Во всяком случае так многие утверждают. В этом утверждении есть зерно истины и доказать это можно хотя бы вот этими фотографиями. Впрочем, что говорить - куда лучше смотреть!