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Суббота, 16.11.2019
Папа может все что угодно: представители "сильной" половины и их детки
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Папа может все что угодно: представители "сильной" половины и их детки

Некоторые полагают, что только женщина в силах окружить ребенка должной заботой и любовью, что мужчины слишком грубы и безответственны для работы с детьми. Это утверждение не соответствует действительности, так как представители "сильной" половины уживаются и ладят с маленькими проказниками ничуть не хуже "прекрасной" половины человечества. Просто делают они это по-своему.
Фото: jumor.temaretik.com
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