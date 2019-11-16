Разбавь вечер юморком: обо всем на свете в забавных фотоснимках

Встречайте 30 интересных фотографий обо всём на свете, способных скрасить даже самый скучный день! Возможно, когда-нибудь в интернете станет скучно, но только не сегодня. Только не в нашу смену!