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Воскресенье, 17.11.2019
Не стесняйся - улыбайся: забавные снимки для хорошего настроения
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Не стесняйся - улыбайся: забавные снимки для хорошего настроения

Всем праздник за наш счет! И тебе праздник! И тебе праздник! Что мы празднуем? Так ведь наступил еще один замечательный день! А если он у вас не такой уж замечательный, то вы зашли как раз куда надо, потому как мы подготовили специально для вас веселые фотографий обо всем, чтобы добавить в ваш день немного праздника. Смотрите, улыбайтесь и празднуйте новый день вместе с нами!
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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Смех, Настроение, Позитив, Радость, Смешно, Веселье, Уморительно, Умора, Прикол, Хохот.
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