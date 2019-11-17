С ними точно не соскучишься: детки-конфетки, которые не оставят вас равнодушными

Как известно, дети — цветы жизни. Эта разновидность цветов крайне прихотлива. Надо постоянно подкармливать и пересаживать — мороки много. Но, спроси любого "садовода", радости они приносят во сто крат больше.