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С ними точно не соскучишься: детки-конфетки, которые не оставят вас равнодушными
Как известно, дети — цветы жизни. Эта разновидность цветов крайне прихотлива. Надо постоянно подкармливать и пересаживать — мороки много. Но, спроси любого "садовода", радости они приносят во сто крат больше.
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