Сплошное безумие: "обычные" пассажиры общественного транспорта

Метро, троллейбус, автобус - места где можно встретить что угодно и кого угодно. Если вы часто пользуетесь общественным транспортом, то наверняка хоть раз встречали чудаков, фотографии которых мы покажем далее.