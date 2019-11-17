Мне так сказали, я ничего не знаю: бессмысленность этих вещей зашкаливает

Вниманию читателей традиционный юмористический обзор. На сей раз автор решил собрать фотографии посвященные людям, которые просто прекрасно справляются со своей работой. Сложно не оценить работу таких умельцев, как те, что были собраны здесь. Приятного просмотра.