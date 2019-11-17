"А почему бы и не испортить фотку?": лучшие идеи от настоящих мастеров

Думаете просто встанете со смешной гримасой на фоне и фотобомба готова? Ну конечно же да! Но где посыл? Где экспрессия? Никому не интересно смотреть на однообразные фотобомбы, поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам поучиться у мастеров фотобомбинга, которые научились незаметно портить чужие фотографии так, чтобы это было смешно. Приготовьте ручки, тетради и, конечно же, ваши улыбки.