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Воскресенье, 17.11.2019
"А почему бы и не испортить фотку?": лучшие идеи от настоящих мастеров
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"А почему бы и не испортить фотку?": лучшие идеи от настоящих мастеров

Думаете просто встанете со смешной гримасой на фоне и фотобомба готова? Ну конечно же да! Но где посыл? Где экспрессия? Никому не интересно смотреть на однообразные фотобомбы, поэтому прямо сейчас мы предлагаем вам поучиться у мастеров фотобомбинга, которые научились незаметно портить чужие фотографии так, чтобы это было смешно. Приготовьте ручки, тетради и, конечно же, ваши улыбки.
umoritelno.com
Фото: umoritelno.com
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