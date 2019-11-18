Милый ежик Мистер Поки подарит вам отличное настроение

Бывают дни, когда все, что вам нужно - это счастливый крошечный ежик! И если эти очаровательные улыбки колючего красавчика не согреют ваше сердце или, по крайней мере, не украсят ваш день, тогда мы уж не знаем, что сможет. А если еще добавить собаку или кошечку, то смесь будет слишком милой и очаровательной, чтобы не улыбнуться.