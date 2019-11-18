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Смешные моменты из жизни высоких людей: вы улыбнетесь
Быть высоким - не всегда удобно, особенно если окружающий мир подстроен под людей более низкого роста. Взгляните, с какими повседневными трудностями приходится сталкиваться людям, чей рост превышает выше среднего.
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