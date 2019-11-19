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По крайней мере, они выглядят довольными: люди, которым не повезло со стилистом
Стилисты, работы которых вы увидите ниже, высвободили свое воображение даже больше, чем от них требовалось, что привело к совершенно непредсказуемым последствиям. И хоть некоторые герои нашей подборки выглядят довольными, лично нам кажется, что в глубине души они захлебываются слезами.
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