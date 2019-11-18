Поездка в маршрутке всегда маленькое приключение: забавные случаи

Наверняка каждый человек сумеет вспомнить хотя бы один курьезный случай, произошедший в общественном транспорте. Ведь поездка на маршрутке или автобусе похожа на небольшое приключение: никогда не знаешь заранее, какой тебе попадется попутчик. В этом материале мы собрали несколько курьезных снимков о забавных случаях в общественном транспорте, при взгляде на которые невозможно не улыбнуться.