Настоящие мастера ремонта: шедевры, которые создали юмористы Смешная подборка неудачных попыток ремонта, которые доказывают, что главное - это креатив и чувство юмора. Настоящий мужчина должен быть мастером на все руки, но не всем это дано. Поэтому им приходиться экспериментировать и креативить!