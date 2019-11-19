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Покупки одежды в Интернете: ожидание и реальность
Грусть и разочарование, порой, ожидает людей, которые заказали себе что-то через Интернет. Обидно, что ожидание часто противоречит реальности.
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