Одиночество, которое мы заслужили: юморные фотодоказательства

Одиночество - одна из распространенных проблем современного общества, особенно, в крупных мегаполисах. Иногда мы и сами не замечаем, насколько мы одиноки. Возможно нам нужен взгляд со стороны? Итак, давайте посмотрим, как выглядит настоящее одиночество…