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Курьезы случаются: веселые картинки из серии "Неудачный день"
А вот и очередная фотоколлекция казусов и неприятностей, которые случаются в жизни людей. Мы, как всегда, лучше поглядим на это со стороны. Паук в самом неожиданном месте, угнанный велосипед, разбитые яйца, развалившаяся и упавшая на пол пицца и другие случаи невезения.
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