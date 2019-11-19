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Троллейбусы, автобусы, маршрутки - лучшее место, где можно встретить чудиков
Если вы часто пользуетесь общественным транспортом, то наверняка хоть раз встречали чудаков, фотографии которых мы покажем ниже.
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