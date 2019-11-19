Коллекция курьезных фото, которая научит, как быть Богом рекламы

Есть такое мнение, что если реклама заставила человека улыбнуться, то польза от неё точно есть. Возможно, рекламируемый товар покупатель и не запомнит, зато настроение поднимется точно. А вот именно улыбок и хорошего настроения так не хватает современной рекламе.