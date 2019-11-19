Курьезное видео о том, что же происходит, когда люди отключат свой мозг (Видео)

Все мы, когда делаем ремонт, хотим сэкономить. Но дешево не всегда значит хорошо. Когда за работу берутся горе-мастера, на свет частенько появляются раковины с электрическими розетками внутри, полностью зеркальные уборные, а двери вдруг оказываются под потолком. Только и остается, что фотографировать эти шедевры и выкладывать в интернет.