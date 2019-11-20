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Смешные селфи, которые умиляют и дарят улыбку
Далеко не у всех получаются красивые селфи, однако, несмотря на это люди продолжают их делать. Фото из этой подборки никак нельзя назвать удачными, но благодаря их странности и забавности лайки им гарантированы.
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