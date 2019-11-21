Не каждый день такое увидишь: забавные снимки из жизни

Мы нечасто становимся свидетелями каких-то необычных, интересных и редких явлений или событий. Благо, нас на планете аж семь миллиардов, поэтому если каждый из нас хотя бы раз увидит нечто интересное, запечатлеет это и поделится этим с другими, то коллекция будет что надо.