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Вечно молодой, вечно пьяный: уморительные снимки тех, кто слегка "перебрал"
Этим людям, забывшим обо всем на свете и полностью отдавшимся во власть Диониса, в момент фотосъемки очень хорошо, но затем уровень их самочувствия будет обратно пропорционален количеству выпитого.
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