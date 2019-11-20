Вечно молодой, вечно пьяный: уморительные снимки тех, кто слегка "перебрал" Этим людям, забывшим обо всем на свете и полностью отдавшимся во власть Диониса, в момент фотосъемки очень хорошо, но затем уровень их самочувствия будет обратно пропорционален количеству выпитого.