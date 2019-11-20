Погрустить не выйдет: самый отборный юмор для поднятия настроения В этом выпуске: мастер татуировок; необычные облака в виде волн (кто знает название - пишите в комментариях); что такое херовый подарок; как я просыпаюсь утром; прикольная памятка водителю; немного инопланетян; вегетарианцы учат нас быть добрее и другие приколы.