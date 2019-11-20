Фантазия бывает разной: снимки из серии "дорогая, я все починил"

Эта подборка – для тех, кто хочет найти оригинальное применение неоригинальным вещам. У вас нет огнетушителя, найдите ему замену! Разбилась фара? Есть решение! Сломались часы? Не проблема! В общем, здесь есть, на что посмотреть.