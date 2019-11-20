Пламенный "привет" от победителей по жизни: неудачный день в снимках

Именно так выглядит неудачный день в самых различных вариациях. Можно опасаться чего-то одного, но госпожа Фортуна может отвернуться в самый неожиданный момент, удостоив человека совершенно другим "подарком".