Забавные примеры, как на самом деле выглядит лень

Если вы до сих пор сомневались в том, что поставленная на тумбочку туалетная бумага ─ вовсе не лень, а попытка сэкономить время, то после просмотра этой коллекции фотографий, возможно, измените своё мнение.